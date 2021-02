Le regole non valgono per tutti: il giudice pizzicato a pranzo fuori in piena zona arancione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Seduto a tavola in uno dei ristoranti di Roma più rinomati per la qualità del pesce. In un giorno in cui, dettaglio non da poco, la capitale e il Lazio intero si trovavano in zona arancione e, quindi, il servizio dei locali era teoricamente sospeso. E invece, le telecamere de Le Iene hanno pizzicato il giudice Nunzio Sarpietro, 68 anni originario di Catania, infilarsi nella porta del Chinappi, in zona Porta Pia, e prendere posto insieme alla figlia e al genero lo scorso 28 di gennaio, come niente fosse. Sarpietro era uscito dalla sede del governo, dove in qualità di giudice per le indagini preliminari aveva ascoltato l’ex premier Giuseppe Conte raccogliendone la testimonianza nel processo che vede imputato Matteo Salvini per lo sbarco ritardato dei migranti a bordo della nave ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Seduto a tavola in uno dei ristoranti di Roma più rinomati per la qualità del pesce. In un giorno in cui, dettaglio non da poco, la capitale e il Lazio intero si trovavano ine, quindi, il servizio dei locali era teoricamente sospeso. E invece, le telecamere de Le Iene hannoilNunzio Sarpietro, 68 anni originario di Catania, infilarsi nella porta del Chinappi, inPorta Pia, e prendere posto insieme alla figlia e al genero lo scorso 28 di gennaio, come niente fosse. Sarpietro era uscito dalla sede del governo, dove in qualità diper le indagini preliminari aveva ascoltato l’ex premier Giuseppe Conte raccogliendone la testimonianza nel processo che vede imputato Matteo Salvini per lo sbarco ritardato dei migranti a bordo della nave ...

