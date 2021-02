Le notizie del giorno, Sartor arrestato per possesso di marijuana. Deferita la Lazio, la reazione di Agnelli (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Ancora guai per l’ex calciatore Luigi Sartor. Nelle ultime ore è finito in manette per essere stato sorpreso a coltivare marijuana in un casolare abbandonato a Lesignano Palmia. Nel dettaglio è stato fermato dalla Guardia di Finanza che lo ha accusato di detenzione di sostanze stupefacenti insieme a un complice, con il quale curava una serra con 106 piantine. Non si tratta del primo arresto per Sartor, nel 2015 era stato condannato a 9 mesi di carcere con pena sospesa per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna e successivamente assolto all’accusa di stalking. Nel 2012 era stato squalificato per cinque anni nell’ambito dell’inchiesta sul calcioscommesse. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO. Foto di Matteo Bazzi / ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tutte ledelche riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Ancora guai per l’ex calciatore Luigi. Nelle ultime ore è finito in manette per essere stato sorpreso a coltivarein un casolare abbandonato a Lesignano Palmia. Nel dettaglio è stato fermato dalla Guardia di Finanza che lo ha accusato di detenzione di sostanze stupefacenti insieme a un complice, con il quale curava una serra con 106 piantine. Non si tratta del primo arresto per, nel 2015 era stato condannato a 9 mesi di carcere con pena sospesa per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna e successivamente assolto all’accusa di stalking. Nel 2012 era stato squalificato per cinque anni nell’ambito dell’inchiesta sul calcioscommesse. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO. Foto di Matteo Bazzi / ...

Agenzia_Ansa : La star del basket Michael Jordan dona 10 milioni di dollari per l'apertura di due strutture sanitarie in North Car… - Agenzia_Ansa : #Sci 'La Regione ci aveva assicurato l'apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così… - GassmanGassmann : ...ma nei TG nazionali, mettere degli inviati in collegamento,fuori dai palazzi del potere, da soli, in luoghi deso… - VicentePugliaAr : RT @francescoassisi: L'appello del presidente di @CaritasItaliana: 'Si accolga l'appello del #Papa, 2 mila miliardi contro la fame' https:/… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che 'al mom… -