Le domande «politiche» non sono mai neutre

È rivolto a studentesse e studenti di giurisprudenza dell'Università di Torino, ma è fruibile da chiunque. Facendo di necessità virtù, il Seminario Diritto Lgbtq+ abbatte i muri dell'accademia attraverso la piattaforma Webex dell'ateneo subalpino, così come si propone di abbattere i conservatorismi culturali. Da lunedì, undici lezioni per affrontare organicamente la condizione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e queer sotto la lente del diritto: dalle unioni civili alla gestazione per altri, dal diritto di asilo al contrasto all'omofobia, le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

