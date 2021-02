Le aziende da proteggere e quelle da accompagnare nel cambiamento. Draghi e il caso Alitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cosa farà Mario Draghi con Alitalia? È un’azienda da proteggere o un’azienda da accompagnare nel cambiamento? Con l’avvio del governo Draghi torna alla ribalta il caso Alitalia e in molti si chiedono cosa farà il nuovo governo con la newco e con la vecchia compagnia di bandiera. Draghi, “Sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche” In occasione del suo intervento in Senato, Mario Draghi ha parlato del mondo del lavoro e dell’Italia che sarà dopo l’emergenza sanitaria. “Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione, che gli scienziati non smettono di ripeterci, ha una conseguenza importante. Il governo dovrà ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cosa farà Mariocon? È un’azienda dao un’azienda danel? Con l’avvio del governotorna alla ribalta ile in molti si chiedono cosa farà il nuovo governo con la newco e con la vecchia compagnia di bandiera., “Sarebbe un erroreindifferentemente tutte le attività economiche” In occasione del suo intervento in Senato, Marioha parlato del mondo del lavoro e dell’Italia che sarà dopo l’emergenza sanitaria. “Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione, che gli scienziati non smettono di ripeterci, ha una conseguenza importante. Il governo dovrà ...

