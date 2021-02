Le aperture spagnole | “Uragano Mbappé” | “Mbappè travolge il Barça”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ledei quotidiani sportivi spagnoli stamane sono tutti per la debacle per 4-1 del Barcellona con il PSG al Camp Nou. Ilnon perdeva in casa in Champions da oltre 7 anni, prima dei doppi ko di fila, a dicembre con la Juventus (0-3), che valse il secondo posto in classifica a Messi e compagni e la debacle di ieri sera che molto probabilmente dopo quasi 20 anni, vuol dire eliminazione agli ottavi di Champions per gli spagnoli. Questi i titoli dei quotidiani spagnoli: Marca“scoppia il” Nuovo imbarazzo per i blaugrana in Champions League. La tripletta del genio francese condanna i catalani nell’andata degli ottavi di finale. Il PSG è stato di gran lunga superiore alla squadra di Koeman. As“” Tripletta ed esibizione al Camp Nou del fuoriclasse ...