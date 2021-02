"Le abbiamo detto di fingere". De Filippi spietata, il diktat a Gemma Galgani: il falsario demolito dietro le quinte (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ormai Gemma Galani occupa in pianta stabile lo studio di Uomini e Donne da più di un decennio. La dama torinese è una delle protagoniste indiscusse della trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi: a lei è praticamente impossibile rinunciare, dato che negli anni si è costruita una seguito enorme grazie alle sue storie e soprattutto ai suoi drammi amorosi. Per la conduttrice di Canale 5 non è però facile come un tempo comprendere i motivi per cui alcuni uomini si avvicinano a Gemma. Sono tutti realmente interessati a lei o sono più semplicemente alla ricerca di visibilità, che la dama e il programma possono garantire? Questa settimana la De Filippi ha dato sfogo alla frustrazione di avere ogni tanto in studio delle persone un po' ambigue. È questo il caso di Maurizio, che si è recato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) OrmaiGalani occupa in pianta stabile lo studio di Uomini e Donne da più di un decennio. La dama torinese è una delle protagoniste indiscusse della trasmissione ideata e condotta da Maria De: a lei è praticamente impossibile rinunciare, dato che negli anni si è costruita una seguito enorme grazie alle sue storie e soprattutto ai suoi drammi amorosi. Per la conduttrice di Canale 5 non è però facile come un tempo comprendere i motivi per cui alcuni uomini si avvicinano a. Sono tutti realmente interessati a lei o sono più semplicemente alla ricerca di visibilità, che la dama e il programma possono garantire? Questa settimana la Deha dato sfogo alla frustrazione di avere ogni tanto in studio delle persone un po' ambigue. È questo il caso di Maurizio, che si è recato ...

