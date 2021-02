Lazio nei guai: caos tamponi penalizzerà i capitolini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lazio nei guai. Il club biancoceleste in questi giorni è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica a causa del caos tamponi. A processo il Presidente Lotito, il direttore sanitario Pulcini, il medico sociale Rodia. Nessun patteggiamento verrà accettato, la squadra capitolina subirà una penalizzazione in merito ai punti in classifica. Lazio – tamponi: la Procura ascolterà Lotito Lazio nei guai, cosa succederà ai biancocelesti? Nei mesi scorsi la Lazio è stata protagonista di un triste episodio che l’ha riguardata personalmente: “il caos tamponi”. Tutto è cominciato quando i test effettuati dalla clinica Paideia sui giocatori risultavano negativi mentre quelli processati dalla FIFA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021)nei. Il club biancoceleste in questi giorni è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica a causa del. A processo il Presidente Lotito, il direttore sanitario Pulcini, il medico sociale Rodia. Nessun patteggiamento verrà accettato, la squadra capitolina subirà una penalizzazione in merito ai punti in classifica.: la Procura ascolterà Lotitonei, cosa succederà ai biancocelesti? Nei mesi scorsi laè stata protagonista di un triste episodio che l’ha riguardata personalmente: “il”. Tutto è cominciato quando i test effettuati dalla clinica Paideia sui giocatori risultavano negativi mentre quelli processati dalla FIFA ...

