L'avvocato non ha l'obbligo di avere uno studio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Annamaria Villafrate - L'avvocato non è obbligato ad avere uno studio, solo un domicilio, che non è un luogo aperto al pubblico per cui nessun obbligo di eliminare le barriere architettoniche.

