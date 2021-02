Lavoro | CISAL incontra il ministro Orlando Commento di Pacifico

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – La delegazione, presieduta dal segretario generale Francesco Cavallaro, hato il nuovodelAndreaper portare all’attenzione alcune priorità del programma di governo. All’incontro hanno partecipato anche i segretari Marcello, per le Politiche dell’Istruzione scolastica, Massimo Blasi, per la Formazione e le Politiche culturali e giovanili, e Davide Velardi, per le Politiche del pubblico impiego. “Questo incontro è stato molto importante perché si è parlato del tema del blocco dei licenziamenti, soprattutto per le donne ed i giovani, della precarizzazione del rapporto di, degli ammortizzatori sociali ormai prossimi a scadenza e delle preoccupazioni per la ripresa deldurante la ...