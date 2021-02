Lavoratori domestici 2021: le nuove retribuzioni minime per Colf, badanti, babysitter (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ stato siglato l’accordo sui minimi retributivi 2021 per i Lavoratori domestici – Colf e badanti – fissati dalla Commissione Nazionale, in base alla variazione del costo della vita. Le nuove tabelle con gli importi aggiornati sono state pubblicate il 12 febbraio, ma sono in vigore dal 1° gennaio 2021. Gli importi fanno riferimento alle categorie incluse nel nuovo Ccnl Lavoratori domestici in vigore, siglato a settembre e in vigore dal 1° ottobre 2020. Ogni anno la Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo si riunisce a questo proposito. Quest’anno, come riporta il verbale di accordo del video-incontro con le sigle sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS, FEDERColf, FIDALDO, DOMINA: “si è riunita, ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) E’ stato siglato l’accordo sui minimi retributiviper i– fissati dalla Commissione Nazionale, in base alla variazione del costo della vita. Letabelle con gli importi aggiornati sono state pubblicate il 12 febbraio, ma sono in vigore dal 1° gennaio. Gli importi fanno riferimento alle categorie incluse nel nuovo Ccnlin vigore, siglato a settembre e in vigore dal 1° ottobre 2020. Ogni anno la Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo si riunisce a questo proposito. Quest’anno, come riporta il verbale di accordo del video-incontro con le sigle sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS, FEDER, FIDALDO, DOMINA: “si è riunita, ...

