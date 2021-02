Laurentina, non ci sono i soldi, trovata la ‘soluzione’ alle buche: istituito il limite di 30 all’ora (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lavori in via Laurentina, l’illusione che le buche potessero finalmente essere chiuse ha avuto vita breve. sono infatti stati asfaltati solo piccoli tratti, lasciandone altri completamente dissestati per mancanza di fondi. Via Laurentina: limite a 30 km/h E’ di poco fa la nota di Città metropolitana, che recita così:«Il Dipartimento Viabilità della Città metropolitana di Roma Capitale istituisce con ordinanza n. 16 del 17 febbraio 2021 il limite di velocità a 30 km orari sulla SP 95/b Laurentina. Il limite è valido dal km 9+539 (intersezione G.R.A.) al km 13+750 (rotatoria Cimitero Laurentino), in entrambi i sensi di marcia, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza al transito. Nelle more del reperimento delle risorse ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lavori in via, l’illusione che lepotessero finalmente essere chiuse ha avuto vita breve.infatti stati asfaltati solo piccoli tratti, lasciandone altri completamente dissestati per mancanza di fondi. Viaa 30 km/h E’ di poco fa la nota di Città metropolitana, che recita così:«Il Dipartimento Viabilità della Città metropolitana di Roma Capitale istituisce con ordinanza n. 16 del 17 febbraio 2021 ildi velocità a 30 km orari sulla SP 95/b. Ilè valido dal km 9+539 (intersezione G.R.A.) al km 13+750 (rotatoria Cimitero Laurentino), in entrambi i sensi di marcia, con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza al transito. Nelle more del reperimento delle risorse ...

Ultime Notizie dalla rete : Laurentina non Viabilità Roma Regione Lazio del 16 - 02 - 2021 ore 18:45 ... L'INCIDENTE E' AVVENUTO AL KM 25 E NON STA AL MOMENTO PROVOCANDO DISAGI PER IL TRAFFICO. ANDIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA LAURENTINA FINO A TUSCOLANA. IN INTERNA ...

Piccolo: su Ponte Laurentina zero interventi Roma " "A ottobre crollo' il ponte ciclo - pedonale sulla Laurentina, urtato da un camion in manovra. Tra le polemiche si disegnano nuove ciclabili ma non si vede ancora nessun intervento sul ponte. #Raggi sveglia!". Lo scrive su twitter il consigliere ...

