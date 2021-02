Laura Chiatti si racconta: “Non ho mai avuto la smania della carriera” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laura Chiatti si racconta, parlando della sua carriera nel cinema e del legame con Marco Bocci, da cui ha avuto i figli Enea e Pablo. L’attrice, che preso vedremo in Addio al nubilato su Amazon Prime Video con Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa, ha svelato di essere capitata quasi per caso nel mondo della recitazione. “Non ho mai avuto la smania della carriera, ho cominciato per gioco – ha spiegato al Corriere della Sera -, ho sempre accettato il mio percorso e non quello delle altre attrici, conosco i miei limiti”. Una scelta che Laura afferma di aver pagato a caro prezzo: “L’ho pagata, ho perso incontri, possibilità, film. Non riesco a omologarmi. Nel ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 febbraio 2021)si, parlandosuanel cinema e del legame con Marco Bocci, da cui hai figli Enea e Pablo. L’attrice, che preso vedremo in Addio al nubilato su Amazon Prime Video con Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa, ha svelato di essere capitata quasi per caso nel mondorecitazione. “Non ho maila, ho cominciato per gioco – ha spiegato al CorriereSera -, ho sempre accettato il mio percorso e non quello delle altre attrici, conosco i miei limiti”. Una scelta cheafferma di aver pagato a caro prezzo: “L’ho pagata, ho perso incontri, possibilità, film. Non riesco a omologarmi. Nel ...

