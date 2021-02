L’appello disperato della principessa Latifa scuote il mondo occidentale. «Diteci se è viva e vegeta» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’appello disperato della principessa Latifa Al-Maktoum lanciato in un videomessaggio girato in segreto e fatto recapitare al programma Panorama della Bbc ha scosso il mondo. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha detto che chiederà agli Emirati Arabi Uniti informazioni rispetto agli ”ultimi sviluppi” riguardanti Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum, la figlia dell’emiro di Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Il videomessaggio della principessa Latifa La principessa nel videomessaggio ha detto di essere ostaggio in una villa trasformata in carcere. Il video, sottolinea l’emittente britannica, fa parte di una serie di messaggi registrati di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Al-Maktoum lanciato in un videomessaggio girato in segreto e fatto recapitare al programma PanoramaBbc ha scosso il. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha detto che chiederà agli Emirati Arabi Uniti informazioni rispetto agli ”ultimi sviluppi” riguardanti Sheikhabint Mohammed Al Maktoum, la figlia dell’emiro di Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti. Il videomessaggioLanel videomessaggio ha detto di essere ostaggio in una villa trasformata in carcere. Il video, sottolinea l’emittente britannica, fa parte di una serie di messaggi registrati di ...

