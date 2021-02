L’amore strappato: la trama (anticipazioni) della seconda puntata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa sera, mercoledì 17 febbraio 2021, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la seconda puntata de L’amore strappato, miniserie o fiction con protagonista Sabrina Ferilli, già trasmessa nel 2019, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e che racconta la storia vera di Angela Lucanto, che nel 1995 da bambina è stata strappata ai suoi genitori per un errore giudiziario. Ma vediamo tutte le anticipazioni nel dettaglio. trama seconda puntata Mentre Rosa (Sabrina Ferilli) continua a battersi per far scagionare Rocco (Enzo Decaro) e riprendersi Arianna, la bambina conosce una famiglia che vorrebbe adottarla. Rosa riceve l’ennesimo dolore, quando il tribunale le rifiuta il ricongiungimento con la figlia e Rocco sembra perdere ogni speranza. ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questa sera, mercoledì 17 febbraio 2021, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda lade, miniserie o fiction con protagonista Sabrina Ferilli, già trasmessa nel 2019, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, e che racconta la storia vera di Angela Lucanto, che nel 1995 da bambina è stata strappata ai suoi genitori per un errore giudiziario. Ma vediamo tutte lenel dettaglio.Mentre Rosa (Sabrina Ferilli) continua a battersi per far scagionare Rocco (Enzo Decaro) e riprendersi Arianna, la bambina conosce una famiglia che vorrebbe adottarla. Rosa riceve l’ennesimo dolore, quando il tribunale le rifiuta il ricongiungimento con la figlia e Rocco sembra perdere ogni speranza. ...

