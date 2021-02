L’amore strappato: cosa è successo nella prima puntata, il riassunto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’amore strappato: cosa è successo nella prima puntata cosa è successo nella prima puntata de L’amore strappato andata in onda mercoledì 10 febbraio 2021 su Canale 5? La miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi racconta una storia vera (un drammatico errore giudiziario che strappa una bambina di sette anni alla sua famiglia). nella prima puntata siamo nel 1995, Rocco (Enzo Decaro), Rosa (Sabrina Ferilli), Ivan (Christian Monaldi) e Arianna (Elena Minichiello) sono una famiglia felice che si appresta ad assistere alla recita scolastica della piccola Arianna. Poco prima ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021)deandata in onda mercoledì 10 febbraio 2021 su Canale 5? La miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi racconta una storia vera (un drammatico errore giudiziario che strappa una bambina di sette anni alla sua famiglia).siamo nel 1995, Rocco (Enzo Decaro), Rosa (Sabrina Ferilli), Ivan (Christian Monaldi) e Arianna (Elena Minichiello) sono una famiglia felice che si appresta ad assistere alla recita scolastica della piccola Arianna. Poco...

Lux18877547 : RT @starkromanogers: Minimamente d'accordo. Steve non è mai stato egoista, mai. Dopo una vita di battaglie, di rinunce, ha voluto semplicem… - freddyweas : RT @starkromanogers: Minimamente d'accordo. Steve non è mai stato egoista, mai. Dopo una vita di battaglie, di rinunce, ha voluto semplicem… - tutto_travaglio : #Stasera in TV 17 febbraio, cosa vedere: La Caserma o l’Amore strappato - Ck12 Giornale - NoSpoiler3 : Dopo L'amore strappato, #SabrinaFerilli torna su #Canale5 con una nuova fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Togn… - _yaMtahWemoC_ : RT @starkromanogers: Minimamente d'accordo. Steve non è mai stato egoista, mai. Dopo una vita di battaglie, di rinunce, ha voluto semplicem… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore strappato Lo dico al Corriere - Eritrea, Libia, Etiopia Tre storie coloniali- Corriere.it Corriere della Sera