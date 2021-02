"L'altro giorno l'ho incontrato al supermercato". Bersani si blocca in diretta da Floris: Draghi, verità sconvolgente | Video (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La verità su Mario Draghi svelata da Pier Luigi Bersani. Anzi, da un amico che l'ex segretario del Pd ha incontrato al supermercato. Ospite in studio a DiMartedì, incalzato da Giovanni Floris, l'esponente di LeU riflette sulla composizione del governo: un cerchio interno, con Draghi e i suoi ministri tecnici fedelissimi, e quello esterno, con i politici liberi di dire tutto e il contrario di tutto, quasi in modalità campagna elettorale. "Li lascerà giocare, mentre lui e i suoi cervelloni faranno quello che vogliono", provoca Floris. "Questo lo pensa il circo di cui faccio parte anche io, politici e commentatori - replica Bersani -. L'altro giorno al supermercato ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lasu Mariosvelata da Pier Luigi. Anzi, da un amico che l'ex segretario del Pd haal. Ospite in studio a DiMartedì, incalzato da Giovanni, l'esponente di LeU riflette sulla composizione del governo: un cerchio interno, cone i suoi ministri tecnici fedelissimi, e quello esterno, con i politici liberi di dire tutto e il contrario di tutto, quasi in modalità campagna elettorale. "Li lascerà giocare, mentre lui e i suoi cervelloni faranno quello che vogliono", provoca. "Questo lo pensa il circo di cui faccio parte anche io, politici e commentatori - replica-. L'alho ...

La7tv : #dimartedi Squadra del Governo Draghi, il commento di Pier Luigi Bersani: 'L'altro giorno una persona al supermerca…