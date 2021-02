L’agenda di oggi: il giorno di Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È il giorno di Mario Draghi, che va alla ricerca in Senato del consenso parlamentare più ampio mai registrato da un governo nazionale. Il presidente del Consiglio apre infatti oggi l’iter della fiducia. Si comincia a Palazzo Madama, con l’intervento di Draghi alle 10. Interruzione alle 11.30, quando il neo premier andrà alla Camera a depositare il testo. Alle 12.30 inizia il dibattito al Senato, dichiarazioni di voto dopo le 20 e chiama per il voto alle 22. La giornata presenta anche alcuni appuntamenti economici di rilievo, dalla Call sui risultati finanziari 2020 di Poste al comitato esecutivo ABI. Per la politica internazionale da segnalare la prima trasferta presidenziale di Joe Biden a Milwaukee e la riunione dei ministri della Difesa della Nato, che proseguirà in videoconferenza anche domani. Ecco gli eventi in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È ildi Mario, che va alla ricerca in Senato del consenso parlamentare più ampio mai registrato da un governo nazionale. Il presidente del Consiglio apre infattil’iter della fiducia. Si comincia a Palazzo Madama, con l’intervento dialle 10. Interruzione alle 11.30, quando il neo premier andrà alla Camera a depositare il testo. Alle 12.30 inizia il dibattito al Senato, dichiarazioni di voto dopo le 20 e chiama per il voto alle 22. La giornata presenta anche alcuni appuntamenti economici di rilievo, dalla Call sui risultati finanziari 2020 di Poste al comitato esecutivo ABI. Per la politica internazionale da segnalare la prima trasferta presidenziale di Joe Biden a Milwaukee e la riunione dei ministri della Difesa della Nato, che proseguirà in videoconferenza anche domani. Ecco gli eventi in ...

Confindustria : Oggi l’incontro fra il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi e @CarloBonomi_. Abbiamo condiviso le nostr… - Sa_ga_ce : RT @formichenews: L’agenda di oggi: il giorno di #Draghi. Apre oggi l’iter della fiducia. Si comincia a Palazzo Madama, con l’intervento d… - formichenews : L’agenda di oggi: il giorno di #Draghi. Apre oggi l’iter della fiducia. Si comincia a Palazzo Madama, con l’interv… - mau_delco : RT @CasaAgricoltura: E il pensiero ecologico? L’Agenda 2030 come lo modifica? E come lo condiziona il movimento giovanile contro il cambiam… - pazzoperrep : Oggi 10 paginate di Cacciucco Politico Draghiano di cui 4 in salsa Covid. Il pezzo di apertura è affidato a Tommas… -

Ultime Notizie dalla rete : L’agenda oggi I resilienti del matrimonio (che si sposano nonostante il Covid) Corriere della Sera