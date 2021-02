L'agenda della ricostruzione, secondo Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il lungo silenzio di Mario Draghi si rompe alle 10.16. Quando nell’aula del Senato inizia ad illustrare le linee programmatiche di quello che battezza come “il governo del Paese”. Eccola l’agenda. Il perno è il cambio di passo sui vaccini perché “combattere con ogni mezzo la pandemia” - dice - è “il principale dovere”. Ma la discontinuità rispetto all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte non intacca solo la dimensione della gestione dell’emergenza, ma anche quella della road map dei prossimi anni che passa dal Recovery Fund. Ecco cosa ha detto il presidente del Consiglio. E quali scenari si aprono con le sue parole. La spinta alla campagna di vaccinazione. Così cambierà il modello Arcuri La prima priorità per ripartire indicata da Draghi è voltare pagina sul piano di vaccinazione. Il passaggio clou: ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il lungo silenzio di Mariosi rompe alle 10.16. Quando nell’aula del Senato inizia ad illustrare le linee programmatiche di quello che battezza come “il governo del Paese”. Eccola l’. Il perno è il cambio di passo sui vaccini perché “combattere con ogni mezzo la pandemia” - dice - è “il principale dovere”. Ma la discontinuità rispetto all’esecutivo guidato da Giuseppe Conte non intacca solo la dimensionegestione dell’emergenza, ma anche quellaroad map dei prossimi anni che passa dal Recovery Fund. Ecco cosa ha detto il presidente del Consiglio. E quali scenari si aprono con le sue parole. La spinta alla campagna di vaccinazione. Così cambierà il modello Arcuri La prima priorità per ripartire indicata daè voltare pagina sul piano di vaccinazione. Il passaggio clou: ...

La Francia e il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari (TPAN): malafede e negazione " È questa logica che ha guidato il presidente della Repubblica nel discorso pronunciato alla Scuola di guerra a Parigi lo scorso febbraio. Ha proposto un'agenda concreta per progredire nella strada ...

