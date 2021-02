L' addio amaro di Pasquale Sono senza assistenza Ho la Sla | ora l' eutanasia

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tiziana Paolocci Centrone chiede da anni supporto domiciliare. "Malattia bastarda, accettate le mie volontà" Una vita che non è più vita, quando anche la speranza viene meno.Tuccino Centrone, chef e anima del ristorante da Tuccino a Polignano a Mare, da tredici anni malato di Sla chiede l'. E lo fa costretto, dopo che i suoi appelli per avere un aiuto, qualche alleato per riuscire a combattere le conseguenze di una malattia che rende inesistente l'esistenza,caduti nel vuoto.è da nove anni in ventilazione assistita e da altrettanti continua a chiedere invano un'infermieristica a domicilio «stabile e duratura» per se stesso e per i tanti malati di Sla. Chiedeva solo che le prestazioni che riceve non fossero a singhiozzo. Nulla di più. Ma ora ...