L’accordo storico di Murdoch: Google pagherà per le news dei suoi giornali. In Australia pronta la legge che tutela i media, ma Facebook si sfila (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Modelli di business alternativi agli introiti pubblicitari sono possibili per i contenuti digitali dei giornali? Se dalla diffusione delle news online la ricetta perfetta non è ancora stata trovata e dozzine di giornali arrancano non potendo far altro che svendere i loro articoli multimediali, quello che è accaduto nelle ultime ore a uno degli editori più importanti della Terra apre certamente la strada a nuove possibilità e a un diverso approccio dei media verso i giganti del web. Cosa accadrebbe infatti se gli editori di tutto il mondo costringessero Google e Facebook – due per tutte le big tech – a pagare per l’uso delle news? Murdoch e il cambio di passo: l’inizio di una rivoluzione? Rupert Murdoch, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Modelli di business alternativi agli introiti pubblicitari sono possibili per i contenuti digitali dei? Se dalla diffusione delleonline la ricetta perfetta non è ancora stata trovata e dozzine diarrancano non potendo far altro che svendere i loro articoli multili, quello che è accaduto nelle ultime ore a uno degli editori più importanti della Terra apre certamente la strada a nuove possibilità e a un diverso approccio deiverso i giganti del web. Cosa accadrebbe infatti se gli editori di tutto il mondo costringessero– due per tutte le big tech – a pagare per l’uso dellee il cambio di passo: l’inizio di una rivoluzione? Rupert, ...

