La zona retrocessione: almeno una nobile di Serie A è a rischio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alle prese con l'inizio del girone del ritorno di Serie A, le diverse squadre che stanno battagliando per non essere risucchiate nella zona retrocessione stanno attraversando una situazione delicata. Dopo diversi anni in cui almeno due delle tre neopromosse dell'anno precedente tornavano sistematicamente in Serie B, quest'anno la situazione è piuttosto diversa, e potrebbe regalare diverse sorprese inattese per alcune compagini habitué del nostro campionato. Le quote della Serie A segnalano come la situazione nelle retrovie per Fiorentina, Torino, Cagliari e Parma sia davvero preoccupante. Le quattro squadre sono dei volti noti e storici per il massimo campionato italiano, con la squadra emiliana tornata in Serie A nell'annata 2018-2019 dopo la rifondazione ...

