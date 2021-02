La variante isolata a Napoli ha registrato un centinaio di casi nel mondo. Prima volta in Italia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La variante del virus Sars-CoV-2 isolata a Napoli registra finora un centinaio di casi nel mondo, ma è la Prima volta che viene individuata in Italia. Lo ha detto Nicola Normanno, direttore del dipartimento di ricerca dell’Istituto Pascale di Napoli, a proposito della scoperta della variante resa nota nella serata di ieri. “La variante scoperta sul test dell’uomo che era stato in Africa è in Italia per la Prima volta, ha delle mutazioni della proteina Spike, che è quella contro cui agiscono i vaccini, quindi bisogna sempre indagare le varianti perché potrebbero portare a una resistenza del virus ai vaccini stessi, è questa la lotta ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ladel virus Sars-CoV-2registra finora undinel, ma è lache viene individuata in. Lo ha detto Nicola Normanno, direttore del dipartimento di ricerca dell’Istituto Pascale di, a proposito della scoperta dellaresa nota nella serata di ieri. “Lascoperta sul test dell’uomo che era stato in Africa è inper la, ha delle mutazioni della proteina Spike, che è quella contro cui agiscono i vaccini, quindi bisogna sempre indagare le varianti perché potrebbero portare a una resistenza del virus ai vaccini stessi, è questa la lotta ...

