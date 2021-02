“La variante inglese del Covid non uccide”: la rivelazione del virologo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La variante inglese del Covid non sarebbe così pericolosa come si paventava: la spiegazione del virologo potrebbe finalmente aprire a una speranza Fa parlare l’ultima importante affermazione di Massimo Clementi, direttore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ladelnon sarebbe così pericolosa come si paventava: la spiegazione delpotrebbe finalmente aprire a una speranza Fa parlare l’ultima importante affermazione di Massimo Clementi, direttore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - fattoquotidiano : Variante inglese, il fisico Parisi: “Nel giro di poche settimane un migliaio di morti al giorno se non aumentiamo l… - agorarai : 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60%… - RobRe62 : RT @sole24ore: Il fallimento ormai evidente delle politiche di inseguimento del virus, con dati vecchi e poco affidabili, impone azioni rap… - attila_2002 : @RegioneLazio Sono una docente di primaria, ho 63 anni. Perché devo fare l'astrazeneca come vaccino? Non copre molt… -