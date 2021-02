La transizione energetica è realtà. nasce”Verdemetano”, per valorizzare la produzione di biogas (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandro Nunziati La transizione energetica diviene realtà. Venti aziende agricole fondatrici, eccellenze nella produzione dell’alimentare di qualità, hanno siglato oggi a Bologna l’atto costitutivo della società cooperativa “Verdemetano”, la prima cooperativa agricola con lo scopo di aggregare e valorizzare la produzione di biometano ottenuto da sottoprodotti agricoli, effluenti zootecnici e colture sostenibili, in linea con il processo di decarbonizzazione dei trasporti intrapreso dall’Italia e dall’Unione Europea. La cooperativa “Verdemetano”, nata dall’esperienza maturata da CGBI, realtà cooperativa impegnata nella produzione di biogas dopo la riconversione del settore bieticolo-saccarifero, che rappresenta attualmente il ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Ladiviene. Venti aziende agricole fondatrici, eccellenze nelladell’alimentare di qualità, hanno siglato oggi a Bologna l’atto costitutivo della società cooperativa “Verdemetano”, la prima cooperativa agricola con lo scopo di aggregare eladi biometano ottenuto da sottoprodotti agricoli, effluenti zootecnici e colture sostenibili, in linea con il processo di decarbonizzazione dei trasporti intrapreso dall’Italia e dall’Unione Europea. La cooperativa “Verdemetano”, nata dall’esperienza maturata da CGBI,cooperativa impegnata nelladidopo la riconversione del settore bieticolo-saccarifero, che rappresenta attualmente il ...

