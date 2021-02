RobertoSimion : @Quelchepassa Ambesi parlava addirittura di una strana ma non assurda, coppia Laegreid Eckhoff... beata abbondanza.… - CLG25185344 : RT @TodayEuropa: #Attualità #Network La Svezia ora pensa al lockdown: 'Terza ondata preoccupante' - TodayEuropa : #Attualità #Network La Svezia ora pensa al lockdown: 'Terza ondata preoccupante' - dieghe78 : @Endina04966090 @sgoiufficiale Infatti, prendiamo Spagna e Svezia come esempi! Viva! Ora torna a studiare, perché s… - candylampasi : Ora lo conferma anche lo studio di Stanford: lockdown inutile, meglio fare come la Svezia ? Fabio Duranti -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia ora

Un lockdown in piena regola, dunque, che laha finora evitato. Il Paese, come è noto, non ha voluto imporre misure coercitive sull'esempio di quanto fatto altrove, vicini scandinavi compresi. ...Ha da tempo premuto per una tappa ufficiale da noi eraccoglie i frutti, nonostante la pandemia. Resta in calendario a inizio novembre pure l'Open di, un altro dei Paesi in cui si registra ...Un caso di variante sudafricana a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). E' in quarantena nella sua abitazione, ed è sostanzialmente in buone condizioni, la donna risultata positiva al SarsCov2 var ...La donna tornata dalla Svezia dove lavorava, è stata sottoposta a doppio tampone molecolare. Ora è in quarantena ...