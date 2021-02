La sorella di Peter Neumair a Storie Italiane: “Benno potrebbe aver rimosso” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Purtroppo non ci sono novità per quello che riguarda le ricerche del cadavere di Peter Neumair nelle acque dell’Adige e non solo. E’ passato un mese e mezzo da quando Peter e sua moglie Laura Perselli sono scomparsi nel nulla. Due settimane fa il ritrovamento del cadavere di Laura che è stata uccisa: si apprende oggi che potrebbe esser stata strangolata con due corde, ma la notizia è ancora da confermare. Di Peter invece, non c’è traccia. Benno Neumair, il figlio della coppia accusato dell’omicidio dei coniugi e dell’occultamento del loro cadavere, resta in carcere. Per la prima volta in tv parla anche la sorella di Peter, lo fa con delle brevi dichiarazioni per Storie ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Purtroppo non ci sono novità per quello che riguarda le ricerche del cade dinelle acque dell’Adige e non solo. E’ passato un mese e mezzo da quandoe sua moglie Laura Perselli sono scomparsi nel nulla. Due settimane fa il ritrovamento del cade di Laura che è stata uccisa: si apprende oggi cheesser stata strangolata con due corde, ma la notizia è ancora da confermare. Diinvece, non c’è traccia., il figlio della coppia accusato dell’omicidio dei coniugi e dell’occultamento del loro cade, resta in carcere. Per la prima volta in tv parla anche ladi, lo fa con delle brevi dichiarazioni per...

