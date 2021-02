La rivelazione di Krunic | «Lo sognavo da bambino…»

Leggi su calcionews24

Il centrocampista rossonero Rade Krunić è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Stella Rossa-Milan. Queste le parole del centrocampista rossonero.

Sullo Stella Rossa – «Non ho avuto la fortuna di giocare allo Stella Rossa, lo guardavo da bambino. E' una grande emozione tornare in Serbia e giocare in uno stadio che amo»

Sui tifosi – «Non vediamo l'ora del ritorno dei tifosi, si gioca a calcio per passione, siamo contenti anche con i tifosi avversari».