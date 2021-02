La replica di Mario Draghi al Senato: ambiente, immigrazione e cultura (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi ha replicato al Senato dopo aver ascoltato tutti gli interventi dei parlamentari che si sono prenotati dopo il suo discorso di questa mattina alle 10. Ha riproposto (in circa 15 minuti) i punti su cui questa mattina si è soffermato maggiormente, facendo leva su alcuni di questi, come l’ambiente, l’immigrazione e la cultura. Ha iniziato il discorso, e, avendo un problema al microfono risolto dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, ha detto con molta umiltà e prima di essere applaudito: “Scusate, devo ancora imparare”: Ovviamente (nel pomeriggio) sono stati sollevati diversi punti. Spero di coprire gli interventi che mi hanno colpito di più. Mi scuso in anticipo se non dovessi rispondere ad alcune ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il nuovo presidente del Consigliohato aldopo aver ascoltato tutti gli interventi dei parlamentari che si sono prenotati dopo il suo discorso di questa mattina alle 10. Ha riproposto (in circa 15 minuti) i punti su cui questa mattina si è soffermato maggiormente, facendo leva su alcuni di questi, come l’, l’e la. Ha iniziato il discorso, e, avendo un problema al microfono risolto dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, ha detto con molta umiltà e prima di essere applaudito: “Scusate, devo ancora imparare”: Ovviamente (nel pomeriggio) sono stati sollevati diversi punti. Spero di coprire gli interventi che mi hanno colpito di più. Mi scuso in anticipo se non dovessi rispondere ad alcune ...

