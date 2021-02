La Rappresentante Di Lista | «Voce del verbo Amare»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 23 febbraio 2021 Avere davanti Veronica e Dario è come assistere in silenzio a un moto di corpi celesti, che fluttuano in una Via Lattea tutta loro, un luogo sospeso chiamato «appartenenza» in cui si toccano con gli occhi, e si capiscono d’intesa, e l’uno completa le frasi dell’altra. Così, il discorso prende due voci, ma tono, grammatica, movenze finiscono per somigliarsi, quasi confondersi, non fosse per il toscano di lei e il siciliano di lui, che le radici, lo sappiamo, restano vigorose in noi pure quando ci fondiamo come questi due ragazzi, che si conoscono per la prima volta nel 2011, a Palermo, durante le prove di uno spettacolo teatrale, Educazione Fisica, e diventano LRDL, «La Rappresentante di Lista», una queer pop band che avrete visto, certo ascoltato nella colonna sonora di Sorrentino (Questo corpo, in The New Pope) e che fa di ogni canzone un manifesto culturale di scrittura, teatro e impegno, perché il personale, proprio come nella poetica di Pasolini, è sempre politico. Amare è il verbo, e lo portano al Festival di Sanremo come prologo di My Mamma, un album che a leggerlo per come si pronuncia diventa «Mai mamma», e racconta di un’età in cui la domanda più pendente che hai intorno o dentro, a seconda che sia degli altri o tua («Vuoi diventarlo, madre?»), chiede risposte più urgenti. «Crescere sempre è decidere da che parte stare». Ma partiamo dal principio. L’infanzia, che spesso è un solo ricordo, potente. V: «I miei nonni avevano una gelateria di cui andavano molto fieri. Era in centro, a Viareggio, sulla passeggiata Margherita. Ci passavo le giornate da mattina a sera: un corridoio dietro al bancone dove diventavo la barista, e poi via in strada, con i figli degli altri commercianti e mio zio, appassionato di musica, che era il sosia di Gianni Morandi, e noi della famiglia che ognuno eravamo un gusto, io Nocciola, perché venivo da mia madre Crema e da mio padre Cioccolato». D: «Un pomeriggio che d’improvviso, lasciate le Barbie delle cuginette, scoprii il sesso maschile. Una visione, scollinando da casa dei miei: il quadro di un gruppo di ragazzi sudati in un campo di calcetto. L’imprinting che mi arriva, chiaro: “È quello il branco di cui faccio parte”. Mi lancio nella mischia. Da nuovo arrivo, mi mettono in porta. Fallo su Rocco, alto, imponente: è rigore, lo paro per miracolo, lo paro con i polsi, mi faccio malissimo».