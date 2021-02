La Rai manda la pubblicità durante l’intervento di Fratelli d’Italia | Giorgia Meloni furiosa

(Di giovedì 18 febbraio 2021)è furibonda. La leader disi è lamentata con sdegno per quanto accaduto nel corso delle dichiarazioni di voto al Senato prima del voto di fiducia al nuovo Governo, quando il discorso di Luca Ciriani, capogruppo di FdI, non è statoto in onda dalla Rai, che proprio in quei minuti ha scelto di trasmettere la: “Prove di regime: al Senato la televisione di Stato decide dire lal’unica dichiarazione di voto in dissenso con il governo Draghi, quella di Luca Ciriani, Capogruppo di. Vergogna”. SportFace.

reportrai3 : Il gup bolognese manda a processo Paolo Bellini, presunto quinto uomo della strage del 2 agosto 1980 ??… - DarioPagella08 : RT @FDI_Parlamento: “La Rai manda la pubblicità e oscura l'intervento del presidente Luca Ciriani contro la fiducia al governo Draghi. Inac… - MailgPalma : RT @FDI_Parlamento: “La Rai manda la pubblicità e oscura l'intervento del presidente Luca Ciriani contro la fiducia al governo Draghi. Inac… - skywalker_iv : RT @mruspandini: La Rai manda la pubblicità e oscura l’unico intervento in dissenso al nuovo Governo. Inaccettabile #FratellidItalia https:… - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: “La Rai manda la pubblicità e oscura l'intervento del presidente Luca Ciriani contro la fiducia al governo Draghi. Inac… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai manda

SardiniaPost

... per storia e per natura, - lo definisce l'ex vicepresidente del Senato, per anni nel cda della... Il problema, oggi, che a fronte di valori forti simessaggi troppo vecchi, che ci si parla ...... il film Stasera in Tv suMovie alle 21.10 (Commedia, Poliziesco, 2013, durata: 114 Min) Un ... Per sua fortuna, viene raccomandato dall'assessore Puglisi, il quale da annia bussare alle porte ...17/02/2021 22:23: Gelo 'ferma' il 75% degli Usa del Sud: 22.23 Gelo 'ferma' il 75% degli Usa del Sud Rischio "blackout catastrofici" se non si mantiene in equilibrio il sistema di ...Draghi ottiene la fiducia al Senato. In sede di replica parla di immigrazione e sicurezza. Salvini: basta virologi in tv. Il Pd: basta con le divisioni ...