La principessa Latifa lancia un nuovo disperato appello | “Mio padre mi tiene in ostaggio La situazione peggiora di giorno in giorno”

Dovrebbe avere una vita da favola, circondata da lusso e attenzioni, e invece si è ritrovata ostaggio del padre, che l'ha rinchiusa in una prigione dorata, sotto il rigido controllo della polizia. È la drammatica storia della principessa Latifa, figlia dell'emiro di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che nelle scorse ore ha lanciato un nuovo drammatico appello sulle condizioni in cui la costringe a stare da anni il suo padre-padrone, nonché uno degli uomini più ricchi del pianeta. E lo fa tramite una serie di video girati con uno smartphone di nascosto e fatti arrivare al programma Panorama della tv britannica Bbc. "Mi trovo in una villa e questa casa è stata trasformata in una prigione, tutte le finestre sono sbarrate, non le posso aprire, ci sono ...

