La principessa Latifa | figlia dell' emiro di Dubai | denuncia | ' Mio padre mi tiene prigioniera'

' Mio padre mi tiene prigioniera a Dubai , solo perché io voglio essere libera'. A parlare è la, figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum , l'emiro di Dubai. La ragazza, che poco tempo fa era 'sparita' facendo temere per le sue sorti, ha lanciato una richiesta d'...Ma dove si trova ora la? E' lei stessa a dirlo: 'Mi trovo in una villa e questa casa è stata trasformata in una prigione , tutte le finestre sono sbarrate, non le posso aprire, ci ...La figlia dell'emiro di Dubai, la principessa Latifa Al Maktoum, in un video girato di nascosto accusa il padre di tenerla in ostaggio in una villa. Nelle riprese, fatte arrivare dagli amici di Latifa ...«Mio padre mi tiene prigioniera a Dubai, solo perché io voglio essere libera». A parlare è la principessa Latifa, figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid Al ...