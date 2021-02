La nuova strategia europea per i vaccini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è entrata nel dettaglio delle misure già anticipate nei giorni scorsi adottate da Bruxelles per favorire la produzione e la distribuzione ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La presidente della CommissioneUrsula von der Leyen è entrata nel dettaglio delle misure già anticipate nei giorni scorsi adottate da Bruxelles per favorire la produzione e la distribuzione ...

WRicciardi : Lockdown di alcuni giorni per soli 3 casi dopo aver avuto 0 casi per mesi ed essere tornati alla “normalità” questa… - RaiTre : 'Continuare a convivere col virus ci porterà ad uno stress continuo che lascia sia la salute sia l'economia in cond… - chidambara09 : RT @AttivaEvolution: Abbiamo raccontato a @channelcity le nostre partnership per il 2021 e la nuova strategia che mette al centro soluzioni… - AttivaEvolution : Abbiamo raccontato a @channelcity le nostre partnership per il 2021 e la nuova strategia che mette al centro soluzi… - vincenz94704898 : RT @PazuDaemon: @GHINODITACCO18 @SamaRosa70 È proprio questa la strategia! Vuoi tornare alla 'nuova normalità' (come viene chiamata) servon… -