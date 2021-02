La montagna perde 12,4 milioni di turisti e 9,7 miliardi di euro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) BOLOGNA – Lo stop agli impianti sciistici in nome del contagio anti-Covid significa che 12,4 milioni di turisti resteranno a casa. E questo, a sua volta, vuol dire mancati incassi per oltre 9,7 miliardi di euro. “L’ordinanza che ha stabilito la chiusura degli impianti sciistici fino al prossimo 5 marzo rischia, dunque, di mettere definitivamente in ginocchio il turismo invernale” con i suoi 6.170 chilometri di piste e circa 1.800 impianti di risalita che danno lavoro a 14.000 persone oltre all’indotto. L’analisi è dell’Istituto Demoskopika che focalizza su cinque le destinazioni invernali gli effetti peggiori: Trentino-Alto Adige, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto. Qui la perdita di spesa turistica rappresenta oltre l’86% dei mancati introiti complessivi italiani, pari a 8,4 miliardi di euro. Leggi su dire (Di mercoledì 17 febbraio 2021) BOLOGNA – Lo stop agli impianti sciistici in nome del contagio anti-Covid significa che 12,4 milioni di turisti resteranno a casa. E questo, a sua volta, vuol dire mancati incassi per oltre 9,7 miliardi di euro. “L’ordinanza che ha stabilito la chiusura degli impianti sciistici fino al prossimo 5 marzo rischia, dunque, di mettere definitivamente in ginocchio il turismo invernale” con i suoi 6.170 chilometri di piste e circa 1.800 impianti di risalita che danno lavoro a 14.000 persone oltre all’indotto. L’analisi è dell’Istituto Demoskopika che focalizza su cinque le destinazioni invernali gli effetti peggiori: Trentino-Alto Adige, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Veneto. Qui la perdita di spesa turistica rappresenta oltre l’86% dei mancati introiti complessivi italiani, pari a 8,4 miliardi di euro.

