La mancanza di istituti tecnici incide sul mercato del lavoro

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) (di Flavio Lorenzin, presidente di Confimi Meccanica) Italia – Germania 1 a 80. Nessuna fantasmagorica finale calcistica da Coppa del Mondo. Si tratta piuttosto del rapporto che esiste tra i diplomati aglisuperiori italiani rispetto ai colleghi tedeschi. Una differenza abissale. Numeri che, inevitabilmente, si ripercuotono neldel. Soprattutto in un contesto manifatturiero, settore della meccanica in primis. Basti pensare che, nonostante la pandemia e il rallentamento globale dell’economia, 4 PMI su 10 della meccanica hanno dichiarato di aver intenzione di fare nuove assunzioni in questi primi mesi del 2021. E il loro principale ostacolo nel farlo non sono le commesse a rilento, i ritardi della burocrazia o un’ulteriore stretta del credito. No, l’83% degli imprenditori ha difficoltà ...