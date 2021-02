La mamma di Francesco Sarcina arrabbiata per il libro, per le cose raccontate (Foto) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi è un altro giorno non è il primo programma a cui Francesco Sarcina partecipa raccontando della sua mamma, del suo libro, della sua vita, la sua verità (Foto). Ammette però che sua madre è arrabbiata, anche se lei non gli ha detto niente ma la conosce bene, sa che è così. Sarcina confessa che ci sono dei momenti in cui pensa di avere sbagliato a fare uscire un libro in cui ha messo tutto, poi pensa che è stato il giusto sfogo. Veniva da un periodo in cui il gossip si è occupato molto della sua vita privata, ha deciso di scrivere lui della sua vita, raccontando quello che sa solo lui, anche se magari è peggiore ma è la verità. Sua madre che è andata via di casa quando aveva 16 anni, è forse quella la parte del racconto che a lei fa più male, anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi è un altro giorno non è il primo programma a cuipartecipa raccontando della sua, del suo, della sua vita, la sua verità (). Ammette però che sua madre è, anche se lei non gli ha detto niente ma la conosce bene, sa che è così.confessa che ci sono dei momenti in cui pensa di avere sbagliato a fare uscire unin cui ha messo tutto, poi pensa che è stato il giusto sfogo. Veniva da un periodo in cui il gossip si è occupato molto della sua vita privata, ha deciso di scrivere lui della sua vita, raccontando quello che sa solo lui, anche se magari è peggiore ma è la verità. Sua madre che è andata via di casa quando aveva 16 anni, è forse quella la parte del racconto che a lei fa più male, anche ...

