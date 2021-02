La mamma coraggio Massaro alla ministra Cartabia | “Invii ispettori nei tribunali”

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “Si invitano le donne a denunciare al primo segnale di violenza, a mettere in protezione noi stesse e i nostri figli, ma non viene detto che poi ci troviamo di fronte a un buco nero. Dopo la denuncia siamo completamente abbandonate, anzi, direi perseguitate, come se fossimo noi i carnefici. Io mi auguro veramente che la ministra Cartabia voglia finalmente, essendo anche una donna, mostrare molta sensibilità verso queste vicende che ormai sono sotto gli occhi di tutti e le stiamo a denunciando da più parti da tanto tempo”. Inizia così l’appello che la mamma-coraggio Laura Massaro rivolge dai microfoni dell’agenzia di stampa Dire alla neoministra della Giustizia, Marta Cartabia, a margine della conferenza stampa promossa stamattina alla Camera dalla deputata di Forza Italia, Veronica Giannone, e intitolata ‘Prospettive di riforma del Tribunale per i Minorenni per migliorare la qualità e superare la lentezza della giustizia minorile. Il caso Massaro come testimonianza della mancata tutela del minore’.