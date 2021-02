La macchina di Carlo Conti lascia senza parole: Ecco qual è (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Carlo Conti, come molti colleghi del mondo dello spettacolo, oltre ad una casa da sogno vanta anche un auto che farebbe invidia a chiunque Carlo Conti (getty images)Carlo Conti nacque a Firenze il 13 marzo del 1961. È uno dei più famosi conduttori televisivi del panorama nostrano ma non solo. Negli anni è riuscito a diventare uno dei volti più autorevoli ed influenti della Rai. Difficile pensare come sembrasse destinato a tutt’altra vita. Da ragazzo infatti, finiti gli studi, ottenne un posto fisso come bancario. Prese però la difficile decisione di abbandonare tutto per seguire la sua più grande passione, la radio. Comincia così a lavorare in alcune radio private fiorentine durante la fine degli anni 70 in qualità di direttore artistico. Dopo varie ... Leggi su kronic (Di mercoledì 17 febbraio 2021), come molti colleghi del mondo dello spettacolo, oltre ad una casa da sogno vanta anche un auto che farebbe invidia a chiunque(getty images)nacque a Firenze il 13 marzo del 1961. È uno dei più famosi conduttori televisivi del panorama nostrano ma non solo. Negli anni è riuscito a diventare uno dei volti più autorevoli ed influenti della Rai. Difficile pensare come sembrasse destinato a tutt’altra vita. Da ragazzo infatti, finiti gli studi, ottenne un posto fisso come bancario. Prese però la difficile decisione di abbandonare tutto per seguire la sua più grande passione, la radio. Comincia così a lavorare in alcune radio private fiorentine durante la fine degli anni 70 inità di direttore artistico. Dopo varie ...

Elena81353537 : @carloemme50 Grazie Carlo, detto da te è un complimento davvero, vista la tua bravura con la macchina fotografica ?? - carlo_pierelli : @unaltraIO ?? ?? ?? ?? Quello è poco ma sicuro.. Non ci penso nemmeno. Aspetto che scendi dalla tua macchina ?? - apartetae : also: avrebbe dovuto esserci carlo nella macchina a m0rire - margherita951 : RT @andrea_pecchia: Carlo Verdone Francesco Nuti Massimo Troisi Alla macchina fotografica Alberto Sordi #CTCF #chetempochefa #BuonaDomeni… - ilfigliodipupu : RT @PalumboPatrizia: @LucaCiardi1977 @ilfigliodipupu È la macchina della mia gioventù,cambio non sincronizzato,imparai a fare la doppietta… -