sportli26181512 : #Finanza #Notizie La Liga sconta 90 milioni alle emittenti sui diritti 2019/20: Liga sconto diritti Tv – La Liga sp… - CalcioFinanza : La #Liga sconta 90 milioni alle emittenti sui diritti tv 2019/20 -

Ultime Notizie dalla rete : Liga sconta

Il Veggente

... il Paris Saint-Germain è crollato con -125,8 milioni, il Porto vincitore della Primeiraha ... E c'è chile difficoltà della proprietà: «Il caso più eclatante è l'Inter: le imprese di Suning ...In Inghilterra, però, Suarezanche 8 giornate di squalifica nel campionato 2011/12 per un ... Con i catalani vince tutto: 4 volte lae la Copa del Rey, la Champions League 2015, la ...Raggiunto un accordo tra la Liga spagnola e le emittenti per uno sconto sui diritti della passata stagione. Un nnuovo taglio possibile anche per il 2020/21.Doppiette per Messi e per il 21enne portoghese, segna anche Junior Firpo. L’Atletico però è sempre in vetta a +8 ...