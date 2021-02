La Juventus recrimina | proteste per il rigore non concesso su Cristiano Ronaldo VIDEO

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Laha disputato una partita veramente bruttissima contro il Porto, ma puòre per un calcio dinon. Si è conclusa l’andata degli ottavi di finale di Champions League, i bianconeri sono scesi in campo contro il Porto. Partenza horror della squadra di Andrea Pirlo: papera Szczesny-Bentancur, arriva il gol di Taremi. Nel secondo tempo il raddoppio con Marega. Nella ripresa Chiesa tiene in vita la speranza qualificazione con il gol del definitivo 2-1. Ma nel finale lapuòre per un calcio dinonper un fallo su, il contatto in area disembra evidente. Il ...

fdrp16 : 2) Conte recrimina 40 minuti per un giallo sacrosanto a Darmian stando più addosso a Chiffi della mia ex al mio Ins… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus recrimina

... dopo il ko dei rossoneri e anche quello dellacol Napoli. E la risposta arrivata, da ...nel recupero con una prodezza di Muriel si porta a casa tre punti contro un Cagliari cheanche ...... che contro latrova il gol numero 100 in azzurro e lo fa sfatando il mito dei rigori ... Le parole di Pirlo Il microfono passa ad Andrea Pirlo , cheper l'arbitraggio. "Non abbiamo ...Prima gara da ex per Giulio Parodi, che ha vestito la maglia della Juventus U23 nelle ultime tre stagioni. La Juventus U23 cade in casa contro la Pro Vercelli: decidono Clemente e Emmanuello. Nel fina ...In avvio di ripresa la Pro prova a sorprendere gli avversari con Comi che vede Zerbin, anticipato di poco. Saro in porta; difesa a tre con Hristov, Masi e Auriletto; Clemente, Awua, Emmanuello e Gatto ...