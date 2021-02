La Gran Bretagna approva il primo studio che espone volontari sani al covid (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prenderà il via entro un mese in Gran Bretagna il primo studio sul covid in cui un gruppo di 90 adulti, di età compresa fra i 19 e i 30 anni, in buona salute, accuratamente selezionati, saranno esposti al coronavirus in un ambiente sicuro e controllato. L’autorizzazione alla ricerca, per cui sono stati stanziati 33,6 milioni di sterline, è arrivata oggi dall’organismo etico della ricerca medica. La prima fase della ricerca si propone di definire la quantità minima di coronavirus necessaria per provocare una infezione, studiare la risposta del sistema immunitario e analizzare le modalità in cui il coronavirus viene trasmesso da una persona all’altra. La seconda fase invece studierà la reazione al coronavirus di coloro che sono già stati vaccinati. I partecipanti alla sperimentazione saranno seguiti 24 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Prenderà il via entro un mese inilsulin cui un gruppo di 90 adulti, di età compresa fra i 19 e i 30 anni, in buona salute, accuratamente selezionati, saranno esposti al coronavirus in un ambiente sicuro e controllato. L’autorizzazione alla ricerca, per cui sono stati stanziati 33,6 milioni di sterline, è arrivata oggi dall’organismo etico della ricerca medica. La prima fase della ricerca si propone di definire la quantità minima di coronavirus necessaria per provocare una infezione, studiare la risposta del sistema immunitario e analizzare le modalità in cui il coronavirus viene trasmesso da una persona all’altra. La seconda fase invece studierà la reazione al coronavirus di coloro che sono già stati vaccinati. I partecipanti alla sperimentazione saranno seguiti 24 ...

