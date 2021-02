La “Giornata nazionale del gatto” compie oggi 31 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’antica cultura egizia aveva dedicato ai gatti un dio, anzi una dea, la “Dea Bastet“. Ogni edificio, tempio o semplice casa aveva un, che veniva curato e accudito in tutto e per tutto. Quando unmoriva, si dice che il padrone usasse radersi le sopracciglia in segno di lutto per l’animale e di rispetto nei confronti della Dea. Nel tempo ilha superato persecuzioni ed ignoranza, guerre e pestilenze per arrivare ai giorni nostri in cui, insieme al cane è l’animale da compagnia più diffuso nel mondo. Da noi la “del” è nata nel 1990. La proposta partì dalla giornalistafila Claudia Angeletti. Ai lettori della rivista “Tutto” propose un referendum. Il risultato serviva per stabilire il giorno da dedicare ...