La gioia e il dolore di amare qualcuno che invecchierà prima di te

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il ricordo di quell’incrocio di sguardi che ha visto nascere il legame più forte, autentico e puro che abbia mai vissuto è dentro di me, oggi come ieri, più vivido che mai. A quei tempi io non potevo sapere a cosa sarei andata in contro, ma mi è bastato un suo sguardo, la vista della coda scodinzolante e quegli occhi che mi guardavano e mi chiedevano solo amore. No, io davvero non potevo sapere che la presenza di quel cucciolo peloso mi avrebbe travolta e avrebbe sconvolto la mia vita, ogni giorno sempre di più. Ma l’ho capito subito, durante i pianti notturni che riuscivo a calmare solo con la mia presenza, nelle passeggiate all’aria aperta, in quei centimetri in più che aumentavano a vista d’occhio. Non lo sapevo, ma io e il cane, da quel primo incontro, stavamo vivendo una storia d’amore, la più bella. Completamente diversa da quelle che conoscevo e che avevo vissuto, perché ...