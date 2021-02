La gara di Daytona della XFinity ed altre notizie importanti della NASCAR (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Buongiorno, e benvenuti al nostro consueto appuntamento con le notizie più importanti del mondo delle ruote coperte a stelle e strisce. In questo episodio daremo un’occhiata al weekend di Daytona, dove oltre alla NASCAR Cup Series hanno corso anche le categorie XFinity e Truck, le quali hanno regalato finali spettacolari. Inoltre, vi daremo alcune dritte sui diritti TV e su una griglia di partenza che potrebbe espandersi nelle prossime stagioni. Let’s go racing! Chi ha vinto la gara della NASCAR XFinity a Daytona? Nella serie cadetta della NASCAR, Austin Cindric ha ripreso da dove aveva lasciato. Il pilota Penske, campione in carica e prossimo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Buongiorno, e benvenuti al nostro consueto appuntamento con lepiùdel mondo delle ruote coperte a stelle e strisce. In questo episodio daremo un’occhiata al weekend di, dove oltre allaCup Series hanno corso anche le categoriee Truck, le quali hanno regalato finali spettacolari. Inoltre, vi daremo alcune dritte sui diritti TV e su una griglia di partenza che potrebbe espandersi nelle prossime stagioni. Let’s go racing! Chi ha vinto la? Nella serie cadetta, Austin Cindric ha ripreso da dove aveva lasciato. Il pilota Penske, campione in carica e prossimo ...

Ultime Notizie dalla rete : gara Daytona NASCAR - Favola McDowell - FormulaPassion.it Con le debite proporzioni, la vittoria di Michael McDowell alla Daytona 500 è equiparabile a un podio o a addirittura a un successo di Nico Hulkenberg in Formula 1 . in una gara ancora più folle ...

Pauroso incidente alla Daytona 500, fuoco e fiamme in pista: piloti illesi per miracolo Spettacolo ed emozioni alla Daytona 500 di NASCAR Cup , caratterizzata da numerosi colpi di scena che hanno tenuto con il fiato sospeso gli appassionati fino agli ultimi giri di gara. La vittoria è andata a Michael McDowell , ...

Daytona 24 Ore, Cadillac in pole. Nel GT in pista sei Ferrari e Lamborghini La Gazzetta dello Sport Lotus E-R9, bolide elettrico per gare endurance 2030 Le gare endurance, in un futuro ormai prossimo, potrebbero vedere al via auto di nuova concezione e con propulsione 100% elettrica. Bolidi dalle caratteristiche fortemente innovative e con una aerodin ...

Daytona 500: McDowell re della lunga notte della domenica sera Michael McDowell "sopravvive" alle caution ed alla lunga interruzione causa meteo per portarsi a casa l'edizione 2021 della Daytona 500 ...

