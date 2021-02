La fronda grillina del no a Draghi? Una ventina di parlamentari in tutto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi si vota la fiducia al governo Draghi al Senato e la situazione nel Movimento 5 Stelle è ancora incerta. Quanti saranno i ribelli che voteranno no? I pontieri sono al lavoro in queste ore per provare a convincere i dissidenti a deporre l’ascia di guerra e votare ‘sì’ all’esecutivo presieduto dall’ex governatore della Bce. L’obiettivo è evitare una scissione. Il Corriere fa un po’ di conti: Beppe Grillo è in stretto contatto con i big, a partire da Luigi Di Maio. C’è stata una telefonata tra i due per rassicurarsi sulla tenuta dei 5 Stelle alla prova dell’Aula. Roberto Fico prova a gettare acqua sul fuoco: «Qui non stiamo facendo nessuna alleanza con Forza Italia o con la Lega, proprio nessuna. E non abbiamo firmato cambiali in bianco. Non è una questione di alleanze, ma di capire qual è oggi l’interesse pubblico». I vertici si dicono «fiduciosi che i no saranno una ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Oggi si vota la fiducia al governoal Senato e la situazione nel Movimento 5 Stelle è ancora incerta. Quanti saranno i ribelli che voteranno no? I pontieri sono al lavoro in queste ore per provare a convincere i dissidenti a deporre l’ascia di guerra e votare ‘sì’ all’esecutivo presieduto dall’ex governatore della Bce. L’obiettivo è evitare una scissione. Il Corriere fa un po’ di conti: Beppe Grillo è in stretto contatto con i big, a partire da Luigi Di Maio. C’è stata una telefonata tra i due per rassicurarsi sulla tenuta dei 5 Stelle alla prova dell’Aula. Roberto Fico prova a gettare acqua sul fuoco: «Qui non stiamo facendo nessuna alleanza con Forza Italia o con la Lega, proprio nessuna. E non abbiamo firmato cambiali in bianco. Non è una questione di alleanze, ma di capire qual è oggi l’interesse pubblico». I vertici si dicono «fiduciosi che i no saranno una ...

