(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Pure io voglio sapere chi l’ha uccisa, ma non èil mio”. Così dice Arianna Nanni, che non crede assolutamente all’ipotesi dell’omicidio commissionato dal suo papà. Claudio Nanni è infatti indagato, l’ipotesi è quella dell’omicidio su commissione. Secondo gli inquirenti Claudio avrebbe pagato qualcuno per introdursi in casa die mettere fine alla sua vita, a causa dei dissidi legali intercorrenti tra i due. “La vicinanza dellaper lui è molto importante”. E ancora “in questo momento non sta bene, ovviamente è molto provato. Però deve tenere duro, per se stesso e per la”. Hanno commentato i suoi legali. I rapporti trae Claudio, però, non erano tesi e, riferiscono gli inquirenti, Claudio Nanni ha detto che negli ultimi 3 anni erano anzi ...

QuotidianPost : La figlia di Ilenia Fabbri: “Non è stato il mio babbo” - infoitinterno : Omicidio di Faenza, la figlia di Ilenia Fabbri: 'Mio padre è innocente' - infoitinterno : Delitto di Faenza. La figlia di Ilenia: 'Papà innocente' - infoitinterno : Omicidio Ilenia Fabbri, le dichiarazioni della figlia Arianna e il delitto - infoitinterno : Faenza: sotto protezione la compagna della figlia di Ilenia Fabbri, unica testimone del delitto -

Ultime Notizie dalla rete : figlia Ilenia

Nel frattempo ladi, Arianna, ha rilasciato una breve dichiarazioni ai cronisti televisivi ormai quotidianamente davanti all'abitazione che oggi condivide con il padre: 'Non è stato mio ...Per la compagna delladiFabbri, uccisa in casa a Faenza il 6 febbraio nel suo appartamento di via Corbara, è scattato un programma di protezione: la ragazza, infatti, è l'unica testimone del delitto per il ...Su via libera della Prefettura competente, è scattato un programma di protezione per l'unica testimone del delitto di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata verso le 6 del 6 febbraio nel suo appartamento d ...Su via libera della Prefettura competente, è scattato un programma di protezione per l’unica testimone del delitto di Ilenia Fabbri, la 46enne sgozzata verso le 6 del 6 febbraio nel suo appartamento d ...