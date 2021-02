La fantastica casa Shabby Chic di Bianca Atzei. Le foto fanno il giro del web (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo la tormentata fine della storia d’amore con il motociclista Max Biaggi, la bella Bianca Atzei si è trasferita a Milano in un nuovo appartamento. La cantante ha curato personalmente l’arredamento, creando un ambiente giovanile, ma classico. Avete mai visto com’è la sua abitazione? Le foto della casa di Bianca Atzei Bianca ha scelto di arredare il proprio appartamento seguendo uno stile Shabby Chic, uno dei più popolari e gettonati negli ultimi anni. Il salone Il salone è caratterizzato dalla presenza di un elegante divano total black, con morbidi cuscini; a dare una nota di colore contribuiscono le tende rigorosamente bianche ed un tappetino dalla fantasia floreale. Visualizza questo post su ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo la tormentata fine della storia d’amore con il motociclista Max Biaggi, la bellasi è trasferita a Milano in un nuovo appartamento. La cantante ha curato personalmente l’arredamento, creando un ambiente giovanile, ma classico. Avete mai visto com’è la sua abitazione? Ledelladiha scelto di arredare il proprio appartamento seguendo uno stile, uno dei più popolari e gettonati negli ultimi anni. Il salone Il salone è caratterizzato dalla presenza di un elegante divano total black, con morbidi cuscini; a dare una nota di colore contribuiscono le tende rigorosamente bianche ed un tappetino dalla fantasia floreale. Visualizza questo post su ...

