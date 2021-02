“La famiglia si allarga!” Ilary Blasi e Francesco Totti | tutti increduli per il nuovo arrivo in famiglia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), nuova arrivata in casa. Continua a sorprendere il pubblico di fan, l’ex capitano giallorosso presenta auncomponente della. A rendere nota la notizia,attraverso una serie di Stories su Instagram. La chiama “figlioletta” e i fan, di fronte alle immagini, non possono che dimostrare stupore e meraviglia: “Com’è possibile?”. Negli ultimi giorni laha saputo deliziare il numeroso seguito di fan con siparietti davvero divertenti. Dopo i festeggiamenti di San Valentino, la consegna del regalo indirizzato al campione e gli spaghetti al nero di seppia a lume di candela, tutto ‘condito’ con l’ironia che contraddistingue da ...

nani53590904 : @grande_flagello però .... pensavo che i soli 'malati' di aerei buttasoldi e per affossare erano dei gregorelli ...… - francescameggio : @NisatoSara Sto maleeeeeee la famiglia si allarga - videomotorsIT : Chevrolet Bolt: la famiglia si allarga // - xhoxniall : @niallloveskevin No mai, solo la famiglia si allarga - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Meghan e Harry, la famiglia si allarga #MEGHAN -

Ultime Notizie dalla rete : famiglia allarga

AlVolante

Luigi Berlusconi sarà papà: la moglie Federica Fumagalli è incinta e il loro primo figlio nascerà il prossimo luglio. A quattro mesi dal matrimonio per pochi intimi ( ), lasi- - - IL TREDICESIMO NIPOTE PER NONNO SILVIO - Il figlio più piccolo di Silvio e Veronica Lario e la moglie si preparano a diventare mamma e papà. E a dare al nonno paterno il ...Onofrio Minerva, inoltre,il discorso alla sanità territoriale. ' Le aree rurali e quelle ... Riteniamo essenziale l'immediato e pieno coinvolgimento dei medici dinel piano vaccinale ...Luigi Berlusconi sarà papà: la moglie Federica Fumagalli è incinta e il loro primo figlio nascerà il prossimo luglio. A quattro mesi dal matrimonio per pochi intimi (GUARDA), la famiglia si allarga - ...La famiglia di Francesco Totti e Ilary Blasi diventa sempre più grande: oltre ai tre figli e alla gatta Donna Paola, arriva un’altra capretta tibetana. Francesco Totti e Ilary Blasi, si allarga la fam ...