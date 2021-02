La Famiglia Addams | la serie di Tim Burton racconterà la storia di Mercoledì

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lasu Ladiretta da Time distribuita da Netflix focalizzerà la sua attenzione su, la figlia di Charles e MorticiaLasu Larealizzata da Time distribuita da Netflix focalizzerà la sua attenzione su, la terribile figlia di Charles e Morticia. In modo particolare, lo showla carriera studentesca della ragazza iscritta alla Nevermore Academy e sarà costruita come un tradizionale coming of age. Secondo quanto riportato da The Wrap,sarà la protagonista principale dellasu La ...

Tim Burton realizzerà per Netflix una serie live-action, spin-off de La famiglia Addams, dedicata al personaggio di Mercoledì. La serie sarà intitolata proprio Wednesday e Deadline la descrive come ...La serie su La Famiglia Addams diretta da Tim Burton e distribuita da Netflix focalizzerà la sua attenzione su Mercoledì, la figlia di Charles e Morticia Addams La serie su La Famiglia Addams realizza ...