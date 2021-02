La denuncia di Confartigianato | attenti alle “truffe Covid”

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Angiolo Gtti, presidente di Anap, intervistato dal quotidiano La Nazione ha fatto presente che: “Nei giorni scorsi anche la Regione Toscana ha emesso un’rta perché erano giunte segnalazioni di tentativi di truffa. Molti anziani avevano ricevuto telefonate da falsi operatori sanitari per concordare un appuntamento a casa con la scusa di somministrare il vaccino contro il. Con la smentita era stato raccomandato, nel caso si ricevessero telefonate di questo tenore, di contattare subito le forze dell’Ordine, di non accettare nessuna proposta di tal genere e di non aprire la porta agli sconosciuti che si spacciano per presunti medici delle Asl. Infatti la somministrazione del vaccino anti--19 per gli anziani che hanno più di 80 anni sarà effettuata dal medico di famiglia ...